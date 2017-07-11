به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلالی پیش ازظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت پذیرش حوزه های علمیه اصفهان اظهار داشت: حوزه اصفهان جزو سه حوزه مطرح و مستقل کشور است و بسیاری از بزرگان، اساتید، مدرسین و محققان از این حوزه هستند.

وی با بیان اینکه پس از تشریف فرمایی آیت الله مظاهری به امر رهبر انقلاب به اصفهان این حوزه رونق خوبی یافته است، افزود: حوزه های علمیه ادامه دهنده راه امام صادق (ع) به عنوان رئیس مذهب تشیع هستند؛ ایشان چهار هزار شاگرد در مکتب خویش تربیت کردند و معارف الهی سینه به سینه به دست ما رسیده است.

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه خداوند در آیه ۱۲۲ سوره توبه می‌فرماید که چرا برای «تفقه» به معنای فهم کارشناسانه در دین کوچ نمی کنند، ابراز داشت: پس از انقلاب به برکت رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب حوزه‌های علمیه پیشرفت خوبی داشته است و بسیاری از مدارس علمیه اصفهان در سطح کشور مطرح هستند.

وی با بیان اینکه پذیرش حوزه های علمیه اصفهان همزمان با پذیرش سراسری در قم آغاز می شود، گفت: مرحله نخست پذیرش و آزمون بهمن ماه، مرحله دوم ۲۵ تیرماه و مرحله سوم مرادماه خواهد بود.

جلالی به مقاطع آموزشی در حوزه علمیه پرداخت و بیان داشت: مقطع سطح یک تا پایه شش، مقطع دو تا پایه ۹، مقطع سه تا اتمام سطح ۱۰ حوزوی به تحصیل می‌ردازند که به ترتیب معادل فوق دیپلم، لیسانس و کارشناسی ارشد است.

وی با اشاره به اینکه طلاب با مدارک حوزوی در رشته مرتبط دانشگاهی می توانند ادامه تحصیل دهند، ادامه داد: از سطح چهار وارد دروس خارج (فقه و اصول) خواهیم شد که مدرک آن معادل دکترا خواهد بود و پس از پایه شش طلاب برای معمم شدن و فعالیت های تبلیغی اقدام می کنند.

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه شورای عالی آموزش حوزه، موارد درسی را با توجه به آیین نامه های آموزشی بالاوستی تدوین می کند، تاکید کرد: نظام آموزشی ما کاملا حضوری است و تمام مواد درسی از قرآن، اخلاق، تاریخ، منطق، صرف، نحو، فقه، اصول، کلام و فلسفه آموزش داده می شود.