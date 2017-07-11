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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان:

تیم فوتبال پاس همدان به حاشیه‌سازی و حاشیه‌سازان توجه نمی‌کند

تیم فوتبال پاس همدان به حاشیه‌سازی و حاشیه‌سازان توجه نمی‌کند

همدان- سرپرست تیم فوتبال پاس همدان گفت: تیم فوتبال پاس همدان به حاشیه‌سازی و حاشیه‌سازان توجه نمی‌کند.

محمد آرتیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بدهی‌های تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: رقم قابل‌توجهی از بدهی‌های تیم فوتبال پاس همدان تسویه شده است.

وی افزود: ازآنجاکه سیاست باشگاه تأکید بر شفافیت دارد، برای آگاهی عموم نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام می‌کنیم چراکه این حق مخاطبان فوتبال دوست است که از جزییات و تلاش‌های صورت گرفته با خبر باشند.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان با اشاره نقل و انتقالات تیم فوتبال پاس همدان و جنجال بر سر خرید بازیکنان بومی گفت: فوتبال مرز نمی‌شناسد و شاهد هستیم که تیم‌های فوتبال کشور با نفراتی عمدتاً غیربومی فعالیت دارند.

آرتیمانی بابیان اینکه آیا میلاد داوودی و برادران کاشفی که جزو خریدهای اولیه پاس هستند، بومی محسوب نمی‌شوند، گفت: طی روزهای آتی نیز قرارداد شهرام کوثری و تیمور شکری دو بازیکن پرتلاش بومی را تمدید می‌کنیم.

وی بابیان اینکه بازیکن بومی در اولویت جذب قرار دارد، بیان کرد: عده‌ای از بومی‌ها هم دیروز در بازی دوستانه پاس و گل گهرسیرجان به میدان رفتند و برخی نیز با لباس از روی سکوها نظاره‌گر شدند که در این خصوص با همه بومی‌ها صحبت شده و رقم پیشنهادی نیز داده‌شده و حتی به باشگاه نیز دعوت‌شده‌اند.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: ناز هیچ بازیکنی را برای جذب شدن در تیم فوتبال پاس همدان نمی‌خریم اما درب باشگاه پاس بر روی همه بازخواهد بود.

کد مطلب 4028000

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