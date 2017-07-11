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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۳

رئیس پلیس راه جنوب سیستان وبلوچستان:

عدم توجه به جلو کامیون کشنده جان دو نفر را در ایرانشهر گرفت

عدم توجه به جلو کامیون کشنده جان دو نفر را در ایرانشهر گرفت

زاهدان - رئیس پلیس راه جنوب سیستان وبلوچستان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون کشنده در محور ایرانشهر - بم، راننده کامیون کمپرسی و سرنشین کشنده اسکانیا جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، یدالله ستوده اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا با یک دستگاه کامیون کمپرسی در کیلومتر ۸ محور ایرانشهر – بم، بلافاصله گشت تصادفات جهت بررسی در محل حادثه حاضر شدند.

رئیس پلیس راه جنوب سیستان وبلوچستان ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه کامیون کشنده به علت عدم توجه به جلو با یک دستگاه کامیون کمپرسی برخورد که بر اثر شدت ضربه وارده راننده کامیون کمپرسی در محل و سرنشین کشنده اسکانیا در بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به دوطرفه بودن محورهای جنوب، از رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند، خواست: توجه کامل را به جلو داشته تا سفری ایمن برای خود و دیگران به همراه داشته باشند.

کد مطلب 4028005

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