عدم توجه به جلو کامیون کشنده جان دو نفر را در ایرانشهر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، یدالله ستوده اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا با یک دستگاه کامیون کمپرسی در کیلومتر ۸ محور ایرانشهر – بم، بلافاصله گشت تصادفات جهت بررسی در محل حادثه حاضر شدند.

رئیس پلیس راه جنوب سیستان وبلوچستان ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه کامیون کشنده به علت عدم توجه به جلو با یک دستگاه کامیون کمپرسی برخورد که بر اثر شدت ضربه وارده راننده کامیون کمپرسی در محل و سرنشین کشنده اسکانیا در بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به دوطرفه بودن محورهای جنوب، از رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند، خواست: توجه کامل را به جلو داشته تا سفری ایمن برای خود و دیگران به همراه داشته باشند.