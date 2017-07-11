به گزارش خبرنگار مهر، ولاء کلباسی پیش ازظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه ثبت‌نام حوزه علمیه اصفهان (برادران) برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ آغاز شده است، اظهار داشت: فراگیری علوم پایه و مقدماتی، فهم عمیق علوم و معارف اسلامی بر اساس قرآن و مکتب اهل‌البیت (ع)، تربیت عالمان صاحب نظر در رشته‌های علوم حوزوی، تولید علم و اندیشه ناب اسلامی، تامین نیازهای فرهنگی و پژوهشی و پرورش اندیشمندان و اساتید حوزه و جوامع اسلامی از اهداف آموزشی و پژوهشی دوره‌های تحصیلی حوزه‌های علمیه است.

تربیت عالمان و مبلغان وارسته و متقی از اهداف حوزه‌های علمیه است

وی افزود: تربیت عالمان و مبلغان وارسته و متقی، تامین نیازهای معنوی جوامع اسلامی، زمینه‌سازی در راستای تکامل و رشد فضایل انسانی و سلوک معنوی از اهداف تربیتی و تهذیبی این دوره‌های آموزشی است.

مسئول پذیرش مدیریت حوزه علمیه اصفهان با اشاره به شرایط پذیرش در حوزه علمیه اصفهان ابراز داشت: برخورداری از صلاحیت های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران (دارای شناسنامه یا کارت ملی جمهوری اسلامی ایران) و برخورداری از سلامت جسمی و روحی از شرایط اولیه پذیرش است.

وی با اشاره به مقاطع تحصیلی داوطلبان برای ثبت‌نام در حوزه‌های علمیه، ادامه داد: اشتغال به تحصیل در پایه نهم نظام جدید به شرط قبولی در امتحانات آخر سال با معدل۱۶ و بالاتر، پایان دوره راهنمایی با معدل ۱۶ و بالا و یا اشتغال به تحصیل در پایه هشتم نظام جدید به شرط قبولی در امتحانات آخر سال با معدل مذکور، داشتن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی با معدل ۱۴ به بالا از جمله این شرایط است.

نداشتن منع قانونی نظام وظیفه و از شرایط لازم برای ثبت‌نام

کلباسی با بیان اینکه داوطلبان شاغل به تحصیل، در صورت قبولی در آزمون، لازم است تصویر و اصل مدرک یا گواهی قبولی معدل دار (کارنامه) آخرین سال تحصیلی خود را همراه با انصراف از تحصیل در آن مرکز آموزشی هنگام تشکیل پرونده ارائه دهند تاکید کرد: داشتن مدرک فوق دیپلم و بالاتر با معدل ۱۲به بالا، قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه، نداشتن منع قانونی نظام وظیفه و احراز شرایط سنی از دیگر شرایط لازم برای ثبت‌نام است.

اول شهریورماه ۹۶، پایان زمان پذیرش حوزه های علمیه

وی با بیان اینکه آمار کل پذیرش سالانه در حوزه‌ای علمیه اصفهان یک هزار و۵۰۰ نفر است، گفت: آموزش در حوزه علمیه اصفهان به شکل طرح کوتاه مدت (پنج ساله) و بلند مدت در ۴۱ حوزه علمیه برگزار می‌شود و پایان زمان پذیرش اول شهریورماه ۹۶ است، ثبت نام با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.esf-hozeh.com امکان پذیر است.

به گزارش مهر، علاقه‌مندان برای پاسخگویی به سئوالات خود در ارتباط با ثبت‌نام اینترنتی و سؤالات عمومی پذیرش می‌توانند با شماره‌های ۳۲۲۲۳۸۴۸ و ۳۲۲۱۷۸۷۸ و ۳۲۲۱۸۷۸۷ داخلی ۱۶۷ تماس بگیرند.