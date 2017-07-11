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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان:

استخر سرپوشیده دیواندره در صورت نیاز به بخش خصوصی واگذار می شود

استخر سرپوشیده دیواندره در صورت نیاز به بخش خصوصی واگذار می شود

سنندج - مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: در سال ۹۵ بودجه ۲۳ میلیارد ریالی احداث استخر سرپوشیده دیواندره اختصاص داده نشد که در سال جاری در صورت نیاز به بخش خصوصی واگذر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان دیواندره که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کردستان و فرماندار شهرستان برگزار شد، گفت: ورزش قهرمانی و همگانی یکی مسایلی است که امروزه باید در اولویت مسئولان قرار بگیرد و برای آن برنامه ریزی و تلاش کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان  به جانمایی پروژه های ورزشی در سال های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه سالن های ورزشی در سنوات قبلی برای شهرستان ها و مرکز استان به صورت غیر کارشناسانه تعریف شده است که در حال حاصر در بخش های اعتباری و حامل های انرژی مشکلات قابل توجهی را بوجود آورده است.

وی افزود: دستگاه ورزش و جوانان کردستان در سال ۹۲ در بخش پروژه های ورزشی ۱۴۰ طرح نیمه تمام را تحویل گرفت و با پیگیری و مساعدت های مسئولان ارشد استان نزدیک به ۹۰ پروژه را افتتاح و به بهره برداری برساند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: در سال ۹۵ برای ادامه احداث استخر سرپوشیده دیواندره ۲۳ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی اختصاص دادیم که متاسفانه در این بخش با عدم تخصیص اعتبار روبرو بودیم و نتوانستیم آن را به اتمام برسانیم.

جولایی گفت: اداره کل ورزش و جوانان کردستان در سال جاری این توان را دارد که از  اعتبارات مالیات ارزش افزوده ۲۷ میلیارد ریال را اختصاص دهد و همچنین در صورت نیاز استخر سرپوشیده را به بخش خصوصی ماده ۲۷ واگذار کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: احداث خوابگاه و سالن ورزشی یکی از اولویت های مهم شهرستان دیواندره به شمار می رود و این انتظار است که در کمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبارات لازم را اختصاص دهند.

وی افزود: با توجه به پتانسیل های موجود در دیواندره در راستای توسعه ورزش قهرمانی می توانیم سالن های ورزشی در رشته های ژیمناستیک، اسکیت، پیست دوومیدانی و استادیوم ۵ هزار نفره برای آینده برنامه ریزی کنیم.

جولائی گفت: دولت در سال جاری در جهت کمک به ورزش استان از بخش اعتبارات مالیات ارزش افزوده ۲۴ میلیارد تومان در نظر گرفته است و امیدوارم با تخصیص ۹۰ درصدی بتوانیم در راستای توسعه زیر ساخت های ورزشی نیز گام برداریم.

کد مطلب 4028010

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