تخریب بافت تاریخی در مقطعی روالی عادی بود/خطرات طرح جامع حفاظت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شرافت پیش از ظهر امروز در نشست خبری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد اظهار داشت: در گذشته تخریب آنقدر در بافت تاریخی عادی شده بود که دیگر حتی مدیر میراث فرهنگی نیز به راحتی سندی که سبب حذف ۲۰۰ هکتار بافت تاریخی می شد را امضا می کرد.

وی عنوان کرد: شرایط بافت تاریخی در طول چند سال گذشته به واقع شرایی نبود که بتوانیم آن را ثبت جهانی کنیم و طرح جامع حفاظت نیز نسخه‌ای برای نابودی بافت تاریخی بود.

شرافت ادامه داد: در چنین شرایطی حتی شورای شهر نیز اقداماتی انجام می‌داد که سئوال برانگیز بود به عنوان مثال اعضای شورا و برخی مسئولان نامه ای امضا کرده بودند که بافت تاریخی ۵۰۰ هکتار کافی است.

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد یادآور شد: حتی طرح‌هایی داده شده بود که بازار خان دو متر تعریض شود که با این اقدام دیگر بازار نابود می‌شد و نظیر این اتفاقات که قرار بود در قالب در جامع حفاظت انجام شود، کم نبود.

وی با اشاره به اینکه مردم خودشان در دهه‌های مختلف از بافت حفاظت کرده بودند و اجازه نمی دادند تخریب یا تغییری صورت گیرد، افزود: برخی مدیران میراث به نحوی عمل کرده بودند که موضوع تخریب حتی برای مردم نیز عادی شده بود.

شرافت تصریح کرد: در مجموع در حوزه میراث فرهنگی اتفاق منحصر به فردی در یزد رخ داد و همه باید تلاش کنیم تا کیفیت زندگی در داخل بافت تاریخی به مراتب بهتر از قبل شود.