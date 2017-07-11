  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

معاون رئیس جمهور:

۴۳ بالگرد در بخش اطفای حریق کشور فعالیت می کنند

۴۳ بالگرد در بخش اطفای حریق کشور فعالیت می کنند

شهرکرد- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: ۴۳ بالگرد در بخش اطفای حریق سطح کشور فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار ظهر سه شنبه در مانور اطفای حریق منابع طبیعی در فرخ شهر با اشاره به اینکه جامعه به طبیعت نیاز دارد، اظهار داشت: طبیعت را باید حفظ کنیم چرا که کشاورزی، دامپروری، آب، حیات وحش و گونه های گیاهی و جانوری به طبیعت وابسته است.

وی عنوان کرد: نباید ارزش طبعیت و اهمیت طبیعت را نادیده بگریم و طبیعت سرمایه های ما هستند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان کرد: یکی از رویکرد های مهم در بخش منابع طبیعی همکاری بین بخشی است که ارگان های مختلف باید با یکدیگر هم اتحاد باشند و اگر آلودگی متوجه طبیعت شد درصدد رفع آن بکوشند.

وی با اشاره به به آسیب های زیست محیطی، عنوان کرد: دولت یک برنامه ریزی در مناطق حفاظت شده برای کاهش آسیب های اجتماعی آغاز کرده است و از سال ۹۳ یک برنامه جامع در مقابل آتش سوزی مصوب کرده است.

وی عنوان کرد: جهاد کشاورزی، وزارت دفاع، سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان مدیریت بحران، محیط زیست، بهداشت و درمان و آتش نشانی در این برنامه با یکدیگر همکاری دارند و مراکز امداد هوایی و اطفا حریق  در سطح کشور تشکیل داده شده است.

بالگرد های فعال در حوزه اطفای حریق در سطح کشور افزایش می یابند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان کرد: ۴۳ بالگرد در ۱۸ استان برای اطفای حریق فعال هستند.

وی اظهار داشت: بالگرد های فعال در حوزه اطفای حریق در سطح کشور افزایش می یابند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت:  کاهش چشمگیر از نظر وسعت آتش سوزی در سطح کشور داشته ایم اما از نظر تعداد وقوع آتش سوزی شاهد افزایش هستیم.

ابتکار ادامه داد: برگزاری این مانور های اطفا حریق یک تمرین جدی و واقعی است و برگزاری این مانور ها باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: امداد و نجات، حمل و نقل تجهیزات و مصدومان، هماهنگی بین بخشی، فرماندهی واحد هماهنگ کننده با مشارکت مردمی در مهار آتش سوزی  نقش مهم و کلیدی دارند.

کد مطلب 4028022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها