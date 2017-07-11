۱۳.۷ درصد ناوگان های حمل و نقل خراسان جنوبی فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت پیش از ظهر سه شنبه در ستاد مدیریت حمل و نقل استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۲ شرکت حمل و نقل در استان فعال است.

وی با بیان اینکه ۶۳ شرکت کالا، ۳۴ شرکت مسافر و ۱۵ شرکت نمایندگی حمل و نقل داریم، افزود: در بخش حمل و نقل مسافر نیز، ۲۴۴ اتوبوس، ۱۳۵ دستگاه مینی بوس و ۲۴۴ سواری کرایه داریم.

شهامت اظهار کرد: طی سه ماهه نخس سال جاری تناژ حمل بار یک میلیون و ۵۸ هزار تن بودده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۶ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: همچنین طی این مدت میزان جا به جایی مسافر ۴۷۲ هزار و ۶۴۵ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۶ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره به سن فرسودگی ناوگان ها بیان کرد: ناوگان های بالای ۲۵ سال فرسوده تلقی می شوند.

شهامت با بیان اینکه در ناوگان بارگیر ثابت از هزار و ۹۵۱ مورد، ۴۲۳ مورد فرسوده هستند، افزود: همچنین در بارگیر غیرثابت از ۸۰ مورد، ۴.۸ درصد فرسودگی دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی ادامه داد: به طور کلی فرسودگی ناوگان های خراسان جنوبی ۱۳.۷ درصد است.

وی با بیان اینکه اتوبوس های بالای ۱۵ سال سن فرسوده تلقی می شوند، گفت: در حال حاضر ۳۱ دستگاه اتوبوس و ۴۴ دستگاه سواری کرایه فرسوده داریم.

شهامت با بیان اینکه خوردوهایی که قادر به اخذ معاینه فنی نباشند، فرسوده تلقی می شوند، گفت: ۸۳ دستگاه مینی بوس در سطح استان فرسوده بوده و باید نوسازی شوند.