وسعت عجیب ششمین دوره انقراض بزرگ حیوانات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، به تازگی دانشمندان دانشگاه استانفورد و دانشگاه ملی خودمختار مکزیک در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences تحقیقی درباره جمعیت حیوانات منتشر کرده اند. این تحقیق نگاهی به روند تغییر جمعیت ۲۷۶۰۰ نوع پرنده، دو زیست، پستاندار(مهره داران) و خزنده در جهان کرده است. نتیجه این تحقیق نگران کننده است. دانشمندان متوجه شده اند جمعیت مهره داران با سرعت زیادی درحال کاهش است و این امر تاثیری منفی بر محیط زیست دارد.

به همین دلیل دانشمندان در این تحقیق نوشته اند: این روند در حقیقت نابودی بیولوژیک است که نشان دهنده وسعت ششمین مرحله انقراض زمین به حساب می آید.

آنها برای انجام تحقیق، خشکی های جهان را به ۲۲هزار قسمت با مساحت ۱۰ هزار کیلومتر مربع، تقسیم کردند. سپس روند کاهش جمعیت گونه های مختلف را در هر قسمت بررسی کردند.

این تحقیق نشان داد در گذشته ۲تا ۱۰ هزار مترمربع در هر قاره به محل زندگی شیرها اختصاص داشت اما اکنون مکان زندگی آنها به صحرای آفریقا و هند محصور شده است.

همچنین محققان تمام پستانداران بزرگ در جنوب و جنوب شرق آسیا را بررسی کردند. تحلیل اطلاعات آنها نشان داد گستره جغرافیایی محل زندگی آنان نیز ۸۰ درصد کاهش یافته است.

دانشمندان با بررسی یافته ها نتیجه گرفتند «پیشروی ششمین دوره انقراض بزرگ زمین فراتر از تصور انسان ها است».