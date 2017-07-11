تشریح برنامه های هفته عفاف وحجاب در سازمان اوقاف

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه فرزانه، مشاور امور بانوان سازمان اوقاف وامور خیریه با بیان اینکه برنامه های هفته عفاف وحجاب از۱۷ تیرماه در این سازمان آغازشده است هدف از ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بقاع متبرکه را انجام اصل محوری تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و رفع ظواهر بد حجابی در آستان مقدس امامزادگان، بقاع متبرکه دانست وگفت: احیا و ترویج فرهنگ ارزشمند عفاف و حجاب در سال های اخیر در بقاع متبرکه و امامزادگان مورد توجه جدی این سازمان قرار گرفته است.

وی ا فزود : مجزا کردن ورودی خواهران و برادران در بقاع متبرکه، اجرای برنامه‌ های ویژه برای تبیین ضرورت حفظ عفاف و حجاب و احکام آن، برگزاری سخنرانی به مناسبت ‌های مختلف در رابطه با لزوم رعایت حجاب و پوشش اسلامی و تبلیغ حجاب از طریق برپایی خیمه‌ های معرفت و غرفه‌ های حجاب و عفاف در بقاع متبرکه و بیان نکاتی در رابطه با حجاب و فلسفه آن و آفت‌ های بدحجابی با استفاده از روحانیون متخصص از جمله اقدامات صورت گرفته به منظور ترویج عفاف و حجاب است.

مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین ازبرگزاری اردوی فرهنگی و زیارتی عفاف و حجاب سازمان اوقاف و امور خیریه در آستان مقدس امامزاده داود (ع) خبر داد.

فرزانه افزود : اردوی فرهنگی و زیارتی عفاف و حجاب فردا سه شنبه ۲۰تیرماه به مناسبت هفته عفاف و حجاب همراه با تجلیل از بهترین های این عرصه و مسابقه کتابخوانی در جوار آستان متبرک امامزاده داود(ع) از ساعت۸ صبح برگزار خواهد شد.براساس این گزارش این اردوی فرهنگی و زیارتی به همت مشاورت امور بانوان وبسیج خواهران سازمان اوقاف برگزار می شود