فرهنگ خواندن قرآن در بین خانوادها مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری زاده در مراسم معارفه حجت الاسلام رضا غلامی به عنوان رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک، طی سخنانی گفت: شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا در بحث فعالیت های فرهنگی و هئیت های مذهبی حضور پر رنگی در بین شهرستان های استان تهران دارد.

وی گفت: با توجه به سابقه و فعالیت کاری حجت الاسلام غلامی در اداره تبلیغات اسلامی، ایشان می توانند تحولی خوبی در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک داشته باشند و این شهرستان را طبق اهداف و برنامه های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی به جلو حرکت دهد.

وی افزود: از برنامه های مهم که باید در تبلیغات اسلامی انجام شود ساماندهی و مدیریت هئیت های مذهبی است که تلاش شبانه روزی را می طلبد.

نوری زاده بیان داشت: یکی از دغدغه های رهبر فرزانه انقلاب برنامه های فرهنگی است که تبلیغات اسلامی در استان تهران در این خصوص باید به صورت میدانی فعالیت کند.

وی در ادامه گفت: باید در تبلیغات اسلامی به طوری برنامه ریزی شود که تعداد کمی و میزان اثرگذاری کیفی موسسه های قرآنی در شهرستان قرچک افزایش یابد و فرهنگ خواندن قرآن در بین خانوادها بیشتر شود واین حرکت باید از موسسه ها که کودکان آموزش می دهند شروع شود.

در پایان این مراسم از زحمات حجت الاسلام اکبر زوبین رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک بابت زحمات یک ساله ایشان تجلیل شد و برای حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی برای رییس جدید اداره تبلیغات اسلامی قرچک آرزوی موفقیت کرد.