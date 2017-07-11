کشف ۹۹۹ میلیون ریال کالای قاچاق در گچساران و توقیف ۴ خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مامورین انتظامی این شهرستان ضمن اخذ دستور قضایی و دایر نمودن چند مرحله عملیات ایست بازرسی در محور های مواصلاتی این شهرستان تعداد چهار دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق را متوقف کردند.

موسوی تصریح کرد: اموال کشف شده فاقد اسناد و مدارک مثبته گمرکی بوده و توسط پلیس ضبط شد.

وی افزود: چهار دستگاه خودروی سورای به پارکینگ منتقل شد و پرونده قضایی مرتبط با مراتب فوق تشکیل و به همراه متهمین تحویل مراجع قضایی گردید.

فرمانده انتظامی گچساران گفت: مبارزه با قاچاق کالا یکی از مهمترین برنامه‌های پلیس است.

وی افزود: پلیس از تمام ظرفیت‌های موجود جهت ناامن کردن محیط برای قاچاقچیان کالا استفاده خواهد کرد.