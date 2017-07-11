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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۹

فرمانده انتظامی گچساران خبر داد:

کشف ۹۹۹ میلیون ریال کالای قاچاق در گچساران و توقیف ۴ خودرو

کشف ۹۹۹ میلیون ریال کالای قاچاق در گچساران و توقیف ۴ خودرو

گچساران- فرمانده انتظامی شهرستان گچساران گفت: بیش از ۹۹۹ میلیون ریال انواع کالای قاچاق در گچساران کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مامورین انتظامی این شهرستان ضمن اخذ دستور قضایی و دایر نمودن چند مرحله عملیات ایست بازرسی در محور های مواصلاتی این شهرستان تعداد چهار دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق را  متوقف کردند.  

موسوی تصریح کرد: اموال کشف شده فاقد اسناد و مدارک مثبته گمرکی بوده  و توسط پلیس ضبط  شد.

وی افزود: چهار دستگاه خودروی سورای به پارکینگ منتقل شد و پرونده قضایی مرتبط با مراتب فوق تشکیل و به همراه متهمین تحویل مراجع قضایی گردید.  

فرمانده انتظامی گچساران گفت:  مبارزه با قاچاق کالا یکی از مهمترین برنامه‌های پلیس است.

وی افزود: پلیس از تمام ظرفیت‌های موجود جهت ناامن کردن محیط برای قاچاقچیان کالا استفاده خواهد کرد.

کد مطلب 4028044

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