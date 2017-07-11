نجمه یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته کونگفو بانوان، اظهار کرد: این مسابقات انتخابی تیم ملی در رده سنی بزرگسالان از ۱۷ تیرماه سال جاری با شرکت بانوان کونگفو کار از سراسر کشور آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه این مسابقات شهر سنندج استان کردستان برگزار شد، افزود: ۲۶۰ نفر از بانوان از ۲۸ استان کشور در قالب ۳۰ تیم برگزار شد که نفرات اول تا سوم این مسابقات به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت میشوند.
نائب رئیس هیئت کونگفو استان البرز خاطرنشان کرد: فاطمه سامانی پور و الهام میرسلیمی، بانوان کونگفو کار استان البرز در این مسابقات موفق به کسب ۲ مدال نقره شدند، فاطمه خیکانی نیز به مدال برنز دستیافت.
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