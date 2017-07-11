کم کاری دستگاه ها در زمینه اشتغالزایی به مردم اطلاع رسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید میرزایی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان، اظهار کرد: از ابتدای امسال براساس سیاست های مد نظر گرفته شده آیین نامه ها و بخش نامه های متعددی به دستگاه ها ابلاغ شد تا برنامه اشتغال فراگیر در استان اجرایی شود.

وی افزود: در برنامه اشتغال فراگیر بسته هایی در نظر گرفته شده است تا ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شود بنابراین وظایفی را برای سازمان ها ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از تکالیف برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه های مرتبط با اشتغال اجرایی شده است، گفت: طرح کاج در فنی و حرفه ای بسته های حمایتی و تشویقی برای کارورزان مشخص کرده است تا نیروی فارغ التحصیل وارد بازار کار شوند.

میرزایی ادامه داد: دولت در راستای اشتغالزایی به سازمان بهزیستی و کمیته امداد اعتبارات خوبی تخصیص داده است که باید از این ظرفیت برای ایجاد شغل استفاده کرد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کرمان از رسانه ها خواست تا در زمینه اشتغال از دستگاه ها مطالبه گری کنند و گفت: مدیران فعال زیادی در زمینه اشتغالزایی داریم اما کم کاری برخی مدیران نباید باعث از دست رفتن نیروی کار شود.

وی روند کار اشتغال در برخی دستگاه هارا کند دانست و گفت: کم کاری های احتمالی مدیران در این حوزه ها را به اطلاع مردم اطلاع می رسانیم.

همچنین مدیرکل امور بانوان استانداری کرمان در این جلسه گفت: دغدغه حوزه بانوان در زمینه شرکت های دانش بنیان و رشد و تولید ایده و تجاری سازی ایده ها در سطح دانشگاهی است.

فاطمه السادات حسینی یادآور شد: ۲۰ هزار شرکت دانش بنیان در استان کرمان نیاز است و در راستای تقویت و افزایش این شرکت ها نیاز به جمایت داریم.