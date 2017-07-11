برخی به دلیل شهرت، و نه تخصص، وزیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علاء میرمحمدصادقی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع ومعادن تهران گفت: دولت در انتخاب وزرای اقتصادی از فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی مشورت بگیرد زیرا شناختی که اتاق از وضعیت اقتصادی کشور و افراد دارد می تواند در انتخاب وزرا راه گشا باشد اما متاسفانه در بخشی از دولت و قوای دیگر نگاه از بالا به پایین به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد. توجه داشته باشید که طبق قانون اتاق به عنوان مشاوره سه قوه شناخته شده است ولی متاسفانه شاهد عمل به این موضوع نیستیم.

نایب رئیس اتاق تهران همچنین توجه به تخصص و شایسته سالاری را نکته مهم دیگری در انتخاب وزرا دانست و گفت:« متاسفانه شاهدیم برخی افراد که به عنوان وزیر انتخاب می شوند تخصص های لازم را در مسئولیتی که برای آن انتخاب شده اند ندارند و تنها افراد به دلیل شهرت سیاسی یا اجتماعی و... برای وزارتخانه ای انتخاب شده اند که این اشتباه است، اتفاقی که از دوران رضاخان در کشور باب شده است و بیش از اینکه به تخصص توجه شود به شهرت نگاه می شود

وی ادامه داد: به اعتقاد من باید این نگاه و ذهنیت تغییر کند. ما در حال حاضر در وزارتخانه ها با افراد و مدیرانی رو به رو هستیم که سال های بسیاری است به صورت تخصصی مشغول به کار هستند و به هیچ جناح و گروهی هم وابستگی ندارند، به اعتقاد من رئیس جمهور در این دوره می تواند از این افراد و مدیران استفاده کند زیرا آن ها با ساختار وزارتخانه ها، پتانسیل ها و ضعف های آن ها آشنایی کامل دارند.

این فعال اقتصادی با تاکید بر ویژگی‌های اصلی تیم اقتصادی دولت دوازدهم تاکید کرد: در این موقعیت زمانی کشور و باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری که امسال را به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری کردند و نیاز کشور به تحول مسائل اقتصادی ضروری است افرادی انتخاب شوند که شناخت کاملی نسبت به چالش های اقتصادی کشور داشته باشند و از طرف دیگر به عاملیت بخش خصوصی اعتقاد داشته باشند.

وی در پایان بیان کرد:« انتخاب افرادی که به ساختار دولتی یا خصولتی معتقدند نمی تواند مشکلات کنونی کشور را حل کند ما نیاز به وزرایی داریم که به تولید، ایجاد اشتغال باور داشته باشند و این نکات مهم بدون حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود، پس کشور باید به سمتی حرکت کند که کار به فعالان بخش خصوصی واگذار شود و این گونه است که کشور نجات پیدا می کند.»