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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۵

امضای سند همکاری در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شیراز

امضای سند همکاری در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شیراز

شیراز- سند همکاری در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین ادارات کل ورزش و جوانان و حفظ آثارو نشر ارزش‌های دفاع امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اهداف توسعه فرهنگ ایثار و شهادت سند همکاری و تفاهم بین اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به امضا رسید.

در این تفاهم نامه که به امضای حیدرعلی کامیاب کلانتری و حمیدرضا گرامی مدیران کل دو دستگاه رسیده است برنامه های مشترک برای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و رزمندگان مشخص شده است.

بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران،ایجاد بانک اطلاعاتی خانواده شهدا و ایثارگرو همچنین ساخت زمین چمن مصنوعی در مدت ۲ ماه در روستای شهید آباد برای خانواده های شهدا و ارائه خدمات ورزشی و فرهنگی به خانواده شهدا،ایثار گران و آزادگان از جمله اقدامات اداره کل ورزش و جوانان در ۲ سال اخیر می باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس در این باره با اشاره به لزوم پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان گفت:همه وظیفه داریم تا از ظرفیت دستگاه ها برای این امر قدم برداریم و اداره کل ورزش و جوانان فارس نیز از هیچ کوششی در این را دریغ نخواهد کرد.

شورای استانی حفظ و نشر آثار دفاع مقدس به ریاست استاندار فارس به صورت منظم برگزار می شود که در آن به غیر از ارگان های نظامی و نیروهای مسلح دستگاه های فرهنگی نیز عضویت دارند و اداره کل ورزش و جوانان نیز در این امر پیشقدم می باشد که در همین راستا در سال ۹۵ از طرف بنیاد شهید کشور به عنوان دستگاه برتر معرفی شده است.

کد مطلب 4028065

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