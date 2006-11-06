نوسازي 5 هزار واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده پايتخت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سما ، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران افزود: در صورتي كه مشكلات عديده پيش روي نوسازي شهر تهران از سر‌ راه برداشته شود و بستر سازي‌ هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد نوسازي واحد‌هاي مسكوني در بافت‌ هاي فرسوده شهر تا پايان سال به 10الي 15 هزار واحد خواهد رسيد.

دكتر عليرضا عندليب تصريح كرد: نوسازي بافت هاي فرسوده در گذشته بصورت جدي دنبال نشده است به طوريكه تا كنون حتي يك نظريه مبنايي در اين خصوص وجود نداشته است.

وي خاطر نشان كرد: نقش واقعي سازمان نوسازي شهر تهران در نوسازي بافت هاي فرسوده بستر سازي مناسب است زيرا تخريب و نوسازي بافت‌هاي فرسوده تا كنون به‌ طور جدي و خاص دنبال نشده است.

عندليب با تاكيد بر آنكه در نوسازي شهر تهران اصل و اساس بر پايه محله محوري است، اظهار داشت: هدف اصلي نوسازي بافت هاي فرسوده محروميت زدايي است چرا كه فقدان نگرش جامع نگر باعث تشديد فرسودگي و محروميت مي شود. بنابراين رويكرد جديد سازمان نوسازي شهر تهران رويكردي محله محور با هويت محله اي در روند نوسازي بافت هاي فرسوده است ، از اين جهت سازمان نوسازي شهر تهران فقط نوسازي كالبد و ساختمان را مد نظر ندارد.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران افزود: سازمان نوسازي شهر تهران به دنبال آن است كه با ايجاد بخش هاي اقتصادي و مجموعه هاي فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي زمينه و بستر لازم را براي ارتقا و پيشرفت بافت هاي فرسوده فراهم سازد.

وي خاطر نشان كرد: در اين راستا سازمان نوسازي طرحي را تحت عنوان (طرح ويژه نوسازي بافت هاي فرسوده) در كميسيون ماده 5 به تصويب رسانده است كه در گام نخست در 6 محله از منطقه 15 شهرداري تهران براي نوسازي شهر به اجرا در خواهد آمد و به مرور در همه مناطق گسترش و الگويي در جهت نوسازي بافت هاي فرسوده خواهد بود .

عندليب همچنين در خصوص سلسله پروژه هاي نوسازان گفت: سلسله پروژه هاي نوسازان جزو طرح هاي مكمل براي نوسازي شهر تهران است و شهرداري از يك سو سعي دارد با ايجاد آن ، زمينه ها و شرايط لازم مشاركت خود جوش و همگاني مردم را براي بازسازي شهر ايجاد كند و از سوي ديگر در مناطق جنوبي تهران به دليل عدم وجود ارزش افزوده مناسب و بنيه ضعيف اقتصادي ساكنان ، اقدام به مداخله جدي و سريع به اين امر داشته باشد.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران افزود: سازمان نوسازي شهر تهران در تعريف جديد توسعه نوسازي بافت هاي فرسوده با رويكردي اجتماعي و نگرشي جهادي ، علمي و مشاركت برانگيز و به منظور ايجاد زمينه هاي مناسب نوسازي در جهت تامين مسكن و يا محل كسب مورد نياز ساكنان بافت هاي فرسوده كه ملك آن ها مورد تملك سازمان نوسازي شهر تهران قرار مي گيرد اقداماتي را صورت خواهد داد.