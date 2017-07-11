هیچ تشکل مطبوعاتی دیگر را رقیب خانه مطبوعات نمی دانیم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق هادی پیش از ظهر سه شنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه به مناسبت برگزاری دهمین دوره جشنواره مطبوعات استان اصفهان، اظهار داشت: نقش تشکل ها ارتقا سطح علمی آموزشی و رفاهی است و ما در عرصه رسانه و مطبوعات نیازمند همراهی و همکاری بیشتری هستیم.

وی با تأکید بر این که به عنوان یک تشکل مطبوعاتی، هیچ تشکل دیگری را در مقابل خود نمی‌بینیم و از همدلی و اتحاد آن‌ها استقبال می‌کنیم، ادامه داد: پوستر جشنواره مطبوعات اصفهان در ماه رمضان رونمایی و فراخوان انجام شده و با استقبال همکاران رسانه مواجه شده است.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات اصفهان تصریح کرد: در وهله اول همدلی و در مرحله بعد رقابت سازنده میان خبرنگاران و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف از اهداف جشنواره است که نتیجه آن ارتقا سطح رسانه‌های استان اصفهان خواهد بود.

وی با اشاره به ضوابط و مقررات شرکت در جشنواره گفت: روزنامه نگاران شاغل و آزاد استان اصفهان که در مطبوعات غیر سراسری نمایندگی نشریات سراسری یا خبرگزاری ها و همچنین پایگاه های خبری استان فعالیت می کنند، می توانند در جشنواره شرکت کنند.

هادی بیان داشت: آثار شرکت داده شده در جشنواره باید در فاصله زمانی اول فرودین ۹۵ تا اول فروردین ۹۶ در یکی از نشریات سراسری و استانی و خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان و دارای مجوز منتشر شده باشد.