مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان یک سامانه بارشی از بیست و یکم تا بیست و سوم تیرماه استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به آماده‌باش فرمانداران و روسای بحران شهرستان‌های استان، گفت: طبق اخطاریه هواشناسی استان ورود این سامانه از روز جمعه مناطق شمالی و مرکزی را تحت تأثیر قرار داده و آسمان نیمه‌ابری تا ابری می‌شود.

مهرور تأکید کرد: با ورود این سامانه بارشی بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و به دنبال آن در پاره‌ای مناطق احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب و سیلابی شدن مسیل‌ها همچنین رودخانه‌های فصلی و دائمی به ویژه رودخانه کرج را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: کاهش دید افقی در جاده‌های کوهستانی، لغزندگی و اختلال در تردد به سبب بارش باران و مه آلودگی در این ایام نیز دور از انتظار نخواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی لازم میان شورای بحران شهرستان‌های استان، گفت: رعایت اصول ایمنی در قالب صدور اطلاعیه به شهروندان، کشاورزان، دامداران و عشایر اطلاع‌رسانی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: این مهم باید موردتوجه قرار گیرد که به همراه داشتن تجهیزات لازم توسط مسافرین عبوری از محورهای مواصلاتی استان ضرورت دارد.

مهرور به شهروندان و مسافران عبوری از محورهای مواصلاتی استان توصیه کرد از توقف، اقامت و برپایی چادرهای مسافرتی در مجاورت مسیل‌ها، رودخانه‌های فصلی و دائمی، مناطق مستعد سیلاب و دره‌های تند شیب کوهستانی خودداری کنند.