  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۵

احتمال اخراج ۳۰ دیپلمات آمریکایی از روسیه

احتمال اخراج ۳۰ دیپلمات آمریکایی از روسیه

رسانه ها از احتمال اخراج ۳۰ دیپلمات آمریکا از روسیه و بلوکه شدن تعدادی از دارایی های این کشور در روسیه، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، برخی رسانه ها از تصمیم احتمالی روسیه برای اخراج ۳۰ دیپلمات آمریکا از این کشور و بلوکه کردن تعدادی از دارایی های آمریکا در این کشور را دارد. این اقدام به خاطر بسته شدن امکانات دیپلماتیک روسیه در آمریکا است.

یک منبع در وزارت امورخارجه روسیه گفت: قرار است دیداری بین «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امورخارجه روسیه و «توماس شانون» معاون سیاسی وزارت امورخارجه آمریکا صورت گیرد و اگر در این دیدار توافقی در این خصوص حاصل نشود، ما باید این اقدامات را انجام دهیم.

سال گذشته نیز روزنامه ای اعلام کرده بود  که روسیه درنظر دارد خانه ای که برای سفارت آمریکا است را بلوکه کند.

در پایان سال ۲۰۱۶ آمریکا در راستای تحریم های علیه روسیه که توسط «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق این کشور وضع شده بود و به بهانه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، ادامه یافت، ۲ مجموعه دیپلماتیک که متعلق به روسیه بوده است را تعطیل کرده است. 

کد مطلب 4028088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها