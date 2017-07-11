۱۰۰ گود زورخانه ای در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جوهری پیش از ظهر سه شنبه در جشنواره کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای دانش آموزان دوره اول متوسطه کشور در بیرجند اظهارکرد: تلاش می شود تا پایان سال ۹۷ بخش قابل توجهی از این ۱۰۰ گود زورخانه به بهره برداری برسد.

وی بر اجرای طرح های استعداد یابی زورخانه ای در استانها تاکید کرد و افزود: بانک جامع اطلاعاتی در ورزش پهلوانی و زورخانه ای را گردآوری کرده ایم تا بتوانیم از پتانسیل های موجود در کشور بهره ببریم.

جوهری در ادامه با اشاره به اینکه دانش آموزان و فرهنگیان کشور به عنوان پشتوانه مستحکم ورزش پهلوانی و زورخانه ای هستند، گفت: توسعه و ترویج ورزش پهلوانی را مهم ترین رویکرد این فدراسیون است.

وی از برگزاری دهمین جشنواره ورزش پهلوانی و زورخانه ای دانش آموزان سراسر کشور در استان قم خبر داد و افزود: این جشنواره در شش ماهه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای با بیان اینکه جشنواره ورزش های زورخانه ای خراسان جنوبی بر اساس آیین نامه جدید فدراسیون برگزار شده است، افزود: استانداردسازی امکانات موجود یکی از اولویت های فدراسیون است.

جوهری بیان داشت: دوره های آموزشی برای مربیان درس تربیت بدنی و دانش آموزان باستانی کار به منظور ترویج و گسترش فرهنگ ورزش پهلوانی و زور خانه ای و پشتوانه سازی برای این ورزش در دستور کار فدراسیون قرار دارد.