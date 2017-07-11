به گزارش خبرنگار مهر، پوریا محمدیان یزدی، ظهر سهشنبه در آئین رونمایی از شبکه فناوری اطلاعات حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان طی دو سال گذشته در حوزه ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان فعالیتهای شایستهای را داشته است، اظهار داشت: این اقدامات در سطح کشور مورد توجه قرار گرفته و زبانزد همگان بوده است.
وی به اجرای موفق طرح بی آر تی در اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: حفظ فضای سبز اطراف ایستگاهها و همچنین استفاده از سیستمهای هوشمند در محدوده خطوط بی آر تی در شهر اصفهان در نوع خود قابل توجه بوده است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور در ادامه راهاندازی اولین کتابخانه دیجیتال در حوزه حمل و نقل با عنوان «ترافیک پدیا» در شهرداری اصفهان را قابل توجه دانست و اضافه کرد: این طرح میتواند الگویی برای دیگر شهرهای کشور باشد.
وی راهاندازی نرمافزار «ترافیک یار» را زمینهساز ارتباط دو سویه بین شهروندان و دستگاههای اجرایی دانست و ابراز داشت: یکی از معضلات مهم در تصادفات نحوه گزارش اتفاقات در صحنه، محل و ابعاد و وسعت حادثه است با این نرم افزار هر شهروند میتواند با استفاده از گوشی همراه خود تصاویر حادثه را به مراجع ذی صلاح ارسال کند بر این اساس می توان در جهت ایمن سازی گام موثری برداشت.
ایجاد مسیرهای ایمن دوچرخه یکی از برنامهها و هدفگذاریها دولت است
محمدیان یزدی در ادامه با تاکید بر اینکه ایجاد مسیرهای ایمن دوچرخه یکی از برنامهها و هدفگذاریها دولت است، تصریح کرد: در این راستا مطابق فرمایش رهبر معظم انقلاب باید دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها، اداره کل راه و شهرسازی و نیروی انتظامی ورود کنند تا بتوان با تقویت این امر از تعداد تصادفات بکاهیم.
وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته در کشور ایران ۲۳۸ هزار شهروند در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند، افزود: همچنین یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز در این حوادث مجروح شدهاند که با توجه به این آمار قابل توجه باید اقدامات جدی صورت پذیرد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور با بیان اینکه تصادفات رانندگی سالانه شش درصد به تولید ناخالص ملی ضرر وارد میکند، افزود: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر ۲۰ میلیون خودرو در کشور پلاک گذاری شده که در ۱۰ سال اخیر ۱۴۳ درصد افزایش داشته است و برای ۳۸ میلیون نفر نیز گواهی نامه صادر شده است.
وی با بیان اینکه در کشور ایران تاکنون ۱۱ میلیون موتورسیکلت شمارهگذاری شده است، گفت: ۵۰ درصد از این موتورسیکلتها فرسوده هستند.
طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان دو ماه دیگر به وزارت کشور میرسد
محمدیان یزدی در ادامه با اشاره به در دستور کار قرار داشتن طرح جامع مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان ابراز داشت: این طرح در حال حاضر در شورای عالی ترافیک استان در دست بررسی است و در صورت تصویب به عنوان سند بالادستی حمل و نقل مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه خطوط اتوبوسرانی و بی آرتی از مهمترین موضوعات طرح شده در سند جامع حمل و نقل شهر اصفهان است، گفت: با توجه به بافت تاریخی و سنتی شهر اصفهان این نوع حمل و نقل مناسبترین نوع حمل و نقل در شهر اصفهان است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور اضافه کرد: با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان پس از بررسی در شورای عالی ترافیک استان اصفهان تا دو ماه آینده برای تایید نهایی به وزارت کشور ارسال میشود.
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