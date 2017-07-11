ارسال شکایت از سند ۲۰۳۰ به دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده بورسیه ها که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار مسئولان عالی قضایی با معظم له فرمودند این موضوع آن طور که باید پیگیری نشد اظهار کرد: تا چند روز قبل که بررسی کردیم؛ ۴۷۷نفر در این رابطه شکایت کرده بودند.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: کلیه افرادی کهاحساس می کنند در رابطه با مسائل بورسیه متضرر شدند می توانند به دیوان عدالت مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: بنا داریم این پرونده ها را در شعب محدودی تجمیع کنیم تا به صورت فوق العاده به آنها رسیدگی شود تا کل این پرونده ها در مدت معقولی رسیدگی شود.

رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون حکمی هم صادره شده است یا خیر تصریح کرد:شاید به صورت موردی حکم صادر شده باشد اما میخواهیم به طور کلی و یکجا سامانی به این پرونده ها داده شود.

بهرامی در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم زیاد شکایت ها، آیا به این پرونده ها در دیوان عدالت رسیدگی می شود؟ افزود: این پرونده ها در هیات عمومی رسیدگی نمی شود بلکه به صورت موردی رسیدگی می شود. ما بر اساس مقررات موجود، به صورت جامع رسیدگی کرده و تصمیم قانونی اتخاذ می شود.

بهرامی در خصوص شکایت علیه قراردادهای نفتی و اینکه دستور موقت صادر شده است یا خیر گفت: گاهی افراد درخواست صدور دستور موقت می کنند اما باید بررسی. در این پرونده ضرورت دستور موقت احساس نشد ؛ البته هنوز حکم صادر نشده ولی فکر می کنم شکایتش منتفی باشد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود در ارتباط با سند ۲۰۳۰ به دیوان عدالت شکایت رسیده است گفت: شکایت مطرح شده اما در حال بررسی و مقدماتی هستیم که نوعا در اینگونه موارد انجام می شود. در این ارتباط نیز در حال انجام استعلام و منتظر نتایج آن هستیم.