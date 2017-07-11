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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۶

هلاکت و بازداشت شماری از تروریستها در عملیات ارتش لبنان در عرسال

هلاکت و بازداشت شماری از تروریستها در عملیات ارتش لبنان در عرسال

ارتش لبنان در جریان عملیات ضد تروریستها در عرسال موفق به به هلاکت تعدادی از آنها و بازداشت شماری دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فرماندهی ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: واحد اطلاعات ارتش لبنان در جدیدترین عملیات خود در عرسال واقع در منطقه مرزی شرق لبنان با سوریه توانست برخی تروریست‌های داعش را دستگیر کند و برخی دیگر را به هلاکت برساند.

در این بیانیه آمده است: ارتش لبنان در درگیری با تروریستها دو تروریست سوری به نامهای یاسر الغاوی و عاطف الجارودی را به هلاکت رساند و سه تن دیگر را بازداشت کرد.

ارتش لبنان بیان کرد: در این عملیات همچنین مقادیری بمب آماده انفجار و کمربند انفجاری و ۵۰ کیلوگرم موادی که برای ساخت مواد منفجره به کار می رود کشف و ضبط  شد. همچنین مقادیری نارنجک دستی نیز کشف و ضبط شد.

در این بیانیه آمده است: الغاوی تروریست به هلاکت رسیده در واقع طراح انفجار راس بعلبک در مورخه ۲۲/۵/۲۰۱۷ بود.

کد مطلب 4028098

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