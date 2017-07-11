نخستین جشنواره نمایشنامه و داستان نویسی هرسین به کارخود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره داستان‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی هرسین امروز سه‌شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مسئولین فرهنگی و محلی در شهرستان هرسین خبر داد.

این جشنواره نخستین جشنواره استانی داستان نویسی و نمایشنامه نویسی شهرستان هرسین بود که در بخش های داستان کوتاه، داستانک و نمایشنامه نویسی صحنه‌ای و همچنین بخش ویژه نوجوانان برگزار شد.

شهر و حقوق شهروندی، شادی وامید، مهربانی با طبیعت، حفاظت از محیط زیست، جهان به دور از خشنونت، ترویج فرهنگ مطالعه، ترویج فرهنگ بهداشت و سلامت، ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی، کسب حلال، کسب علم و دانش، فرهنگ قناعت، ترویج فرهنگ راستگویی و درستکاری، ترویج ارزش های دینی و اخلاقی، اقتباس از داستان های قرآن کریم، زندگی و سیره پیامبران و انبیاء، ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و پایداری از موضوعات پیشنهادی در این جشنواره بود.

این جشنواره به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هرسین و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد و هم اکنون با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی این جشنواره بدون اولویت آرش منصوری، رحمان هوشیاری، منصور میخ بر، علی زیستی، یوسف میرزایی، هاشم پور محمدی و محسن یارمحمدی مورد تقدیر قرار گفتند.

همچنین در بخش داستان نویسی نیز منیزه عزتی و ناهید قادری به عنوان نفرات اول و دوم معرفی و به صورت مشترک هدی حشمتیان، ملیحه حاتمی و بابک شکری حائز رتبه سوم شدند.

در بخش داستانک نیز حسین سلیمانی و مهری خسروی حائز رتبه های برتر اول و دوم شدند.

در بخش کودک و نوجوان نیز زهرا نوری اولادی، زهرا گلچینی، سنا همتی، زهرا قاسمی، فاطمه قاسمی، کوثر اختیاری و مهتاب قربانی به رتبه های اول تا هفتم دست یافتند.