سرهنگ غلامحسن پاکدامن در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات جمع آوری متکدیان شهر سمنان، ابراز داشت: ماموران انتظامی شهرستان روز گذشته با اجرای طرح مبارزه با متکدیان تعداد ۳۰ نفر متکدی شامل سه زن و ۲۷ پسر کودک و نوجوان را از سطح معابر عمومی جمع آوری کردند.

وی در ادامه افزود: از این ۲۷ کودکـ و نوجوان ۱۶ نفر اتباع افغان و مابقی ایرانی هستند که با اخذ تعهد از والدین به صورت موقت آزاد و پرونده آنها پس از تکمیل شدن تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: سه زن بازداشت شده نیز تحویل مقامات قضایی شدند.