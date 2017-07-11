۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان:

۳۰متکدی از سطح شهر سمنان جمع‌آوری شد

سمنان - فرمانده انتظامی شهرستان سمنان با بیان اینکه ۳۰متکدی از سطح شهر سمنان جمع آوری شدند، گفت: در بین متکدیان ۱۶ نفر از تبعه افغانستان بودند.

سرهنگ غلامحسن پاکدامن در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات جمع آوری متکدیان شهر سمنان، ابراز داشت: ماموران انتظامی شهرستان روز گذشته با اجرای طرح مبارزه با متکدیان تعداد ۳۰ نفر متکدی شامل سه زن و ۲۷ پسر کودک و نوجوان را از سطح معابر عمومی جمع آوری کردند.

وی در ادامه افزود: از این ۲۷ کودکـ و نوجوان ۱۶ نفر اتباع افغان و مابقی ایرانی هستند که با اخذ تعهد از والدین به صورت موقت آزاد و پرونده آنها پس از تکمیل شدن تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: سه زن بازداشت شده نیز تحویل مقامات قضایی شدند.

