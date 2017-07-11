بهره برداری از پلی کلینیک تامین اجتماعی طبس در سال جاری

مجید درویشی در حاشیه بازدید از پروژه های تامین اجتماعی شهرستان طبس در گفتگو با مهر اظهارکرد: طی بازدیدی که از یکی از کارخانه های فعال استان داشتیم، در جریان مسائل و مشکلات این عزیزان قرار گرفتیم و بزودی تمهیدات لازم در جهت رفع آن انجام می شود.

وی افزود: پروژه پلی کیلنیک طبس با توجه به اطلاعاتی که از شرکت خانه سازی ایران اخذ شد ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم با توجه به قول هایی که رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور و نوربخش و مدیریت درمان استان داده اند تا پایان شهریور ماه و هفته دولت شاهد اتمام پروژه پلی کلنیک این شهرستان باشیم.

درویشی در ادامه بیان داشت:مردم خوب شهرستان طبس که به حق جز بهترین مردم کشور هستند و حق این را دارند که از این خدمات بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: در پروژه بیمه ما بعنوان پیشرو در خدمات بیمه الکترونیک در سطح کشور کار را پیش می بریم و اولین استانی هستیم در کشور که پروژه SSN یا شماره ملی بیمه را در سطح کشور به انجام رسانده ایم.

درویشی با بیان اینکه پروژه پرونده الکترونیک بیمه شدگان را در استان آغاز کرده ایم گفت: افرادی که جدیدا به سازمان تامین اجتماعی ورود پیدا می کنند از همان ابتدا با پرونده الکترونیک کارشان انجام می شود.

حذف نسخ در مراکز ملکی تامین اجتماعی استان

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر بدنبال آن هستیم تا اقدامات مربوط به ثبت اطلاعات بیمه شدگان و مستمری بگیران قدیمی را در سیستم های مکانیزه به پایان برسانیم.

به گفته وی طرح ارائه پرداخت حق بیمه و لیست بیمه الکترونیکی بصورت ۱۰۰ در صد در استان خراسان جنوبی به پایان رسیده است.

وی همچنین در ادامه از حذف نسخ دفترچه های درمانی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی در سطح استان و انجام تمام خدمات بصورت الکترونیکی خبر داد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: امیدواریم بزودی هدف مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که حرکت به سمت تامین اجتماعی الکترونیک است را هر چه سریعتر در استان به سرانجام برسانیم و مردم بتوانند از خدمات این نهاد بصورت دقیق تر و بروزتر بهره مند شوند.

درویشی مهم ترین اتفاقی که در پیش برد اهداف تامین اجتماعی دنبال می شود را حفظ امنیت اطلاعات بیمه شدگان و مستمری بگیران عنوان کرد.