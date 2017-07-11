به گزارش خبرنگار مهر، شایان شاهمحمدی ظهر سه شنبه در همایش هیدرولوژی آب ایران در دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه افزایش گازهای گلخانه ای موجب تغییر اقلیم شده است، اظهار داشت: کاهش بارش ها و تشدید خشکسالی در این استان به واسطه گرم شدن کره زمین است.

وی عنوان کرد: بحران کم آبی در سطح کشور و استان یک مسئله جدی است.

رئیس دانشگاه شهرکرد عنوان کرد: طی تحقیقات انجام شده خشکسالی هر ساله در سطح کشور تشدید خواهد شد و میزان آب در سطح کشور کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش جمعیت در سال های آینده میزان مصرف و نیاز آبی کشور افزایش می یابد.