فعالیت موسسه آموزش علوم حوزوی بلاغ در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پذیرش و ثبتنام برای حوزههای علمیه اصفهان دارای محدودیتهای سنی است و بر این اساس چارهاندیشی برای تحصیل دیگر افراد علاقهمند به علوم دینی انجام شد.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که تحصیل علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است، ابراز داشت: بر این اساس و با توجه به مراجعات زیاد برای تحصیل علوم حوزوی توسط افرادی که شرایط سنی لازم را نداشته و در زمان مقرر نتوانستند برای پذیرش حوزههای علمیه اصفهان اقدام کنند تصمیم بر آن شد تا مدرسهای نیز برای تحصیل این قشر از مردم اختصاص داده شود.
جانشین معاونت آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان تاکید کرد: از سال ۹۰ موسسه آموزشی علوم حوزوی بلاغ در اصفهان راهاندازی شده است که افراد شاغلی که شرایط سنی لازم برای ثبتنام در حوزههای علمیه را ندارند در این موسسه ثبتنام میکنند.
شرط ورود به موسسه آموزشی بلاغ دارا بودن تحصیلات دیپلم است
وی با بیان اینکه شرط ورود به این مدرسه داشتن تحصیلات دیپلم است، ادامه داد: هم اکنون افرادی از ردههای سنی و شغلی مختلف به شکل آزاد و بعدازظهرها از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روزهای شنبه تا چهارشنبه به تحصیل علوم حوزوی مانند صرف، نحو، منطق، فلسفه، فقه، اصول و غیره در موسسه آموزش علوم حوزوی بلاغ میپردازند.
جلالی ابراز داشت: پس از اتمام دوره پنج ساله تحصیلاتِ علوم حوزوی در این موسسه، گواهی اتمام دوره به این افراد اهداء میشود،البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که این افراد معمم نمیشوند و این موسسه تنها برای آموزش علوم دینی و حوزوی به شکل آزاد برای افراد علاقهمند است.
گفتنی است موسسه آموزشی بلاغ در خیابان آیتالله مدرس، مدرسه درب کوشک قرار دارد.
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