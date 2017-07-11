رفع مشکلات کشور در گرو حل مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارائی با بیان اینکه ظرفیت های گیلان در حوزه های مختلف بسیار بالاست اظهار کرد: با وجود ۲۷۰ کیلومتر دریا و فعالیت منطقه آزاد و توانایی گیلان در حوزه های کشاورزی و گردشگری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی از جمله بورس، هنوز گیلان به جایگاه واقعی خود در حوزه اقتصاد کشور دست نیافته است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تاثیر آن بر جامعه افزود: اگر مسائل اقتصادی کشور حل شود مطمئنا بسیاری از مسائل دیگر کشور در حوزه اجتماعی، فرهنگی، اشتغال حل خواهد شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با دعوت از همه فعالان اقتصادی برای کمک به مجلس و دولت برای حل مشکلات اقتصادی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان در صدد هستند با تشکیل جلسات کارشناسی در سطح استان ها، ارتباط بین قوه مقننه و مجریه را بیشتر کرده و راه حل های ممکن برای گشایش گره های اقتصادی کشور را بیابند.

جعفرزاده تاکید کرد: از مدیران اقتصادی استان و سایر فعالان اقتصادی نیز انتظار می رود با دسته بندی مسائل و موانع قانونی که مانع از گشایش در امور قتصادی می شود به نمایندگان کمک کنند تا راهکارهای لازم برای آن اندیشیده شود.