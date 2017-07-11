اختصاص اعتبار ۳۱ میلیاردی به نوسازی مدارس لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نظرپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نگرانی ما در لرستان این است که سرانه فضای آموزشی این استان از متوسط کشور پایین تر است، اظهار داشت: باید تا پایان ۹۶ این سرانه را به سرانه متوسط کشور برسانیم.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم ساخت و سازها و پروژه های نیمه تمام به نتیجه برسند، تصریح کرد: عمده تمرکز ما روی پروژه هایی است که امکان بهره برداری از آن ها در مهرماه وجود دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب و دولت تاکید دارند که هنرستان ها فعال شود، گفت: ضرورت فعال شدن هنرستان ها تجهیزات لازم و به روز در آنها است، امیدواریم با انجام بخشی از اقدامات در این استان یک قدم از محرومیت استان فاصله بیشتری بگیریم.

نظر پور با بیان اینکه استان هم برای نوسازی مدارس استان تقبل کرده ۳۱ میلیارد تومان اعتبار بدهد، تصریح کرد: ما هم قول دادیم این مبلغ از سوی وزارت آموزش و پرورش برای لرستان محقق شود.