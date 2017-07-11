سیرالملوک، شاهکار زبان فارسی است/ گفتاری از قاسم پور حسن

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم پورحسن، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در نشست فلسفه اسلامی و زبان فارسی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالبات فرهنگی برگزار شد، ابتدا با اشاره به اینکه برخلاف اینکه امروز به عربی نویسی شهره هستیم، عربی نویس نبوده ایم، گفت: در مقدمه دانشنامه علایی عنوان کرده ام که این فهم، فهم نادرستی است که با رساله التفهیم ابوریحان و دانشنامه علایی ابن سینا، فارسی نویسی ما شروع می‌شود. بلکه در واقع این دوران بسط فارسی نویسی است و نه آغاز آن. به طوری که سهروردی و باباافضل هر کدام ۱۳ رساله در فارسی نویسی دارند. من معتقدم که دقیقا پایان بنی امیه آغاز پارسی نویسی ما است؛ یعنی به نظر می رسد که ما اگر دوره سامانیان را مهم بدانیم و شاید بتوانیم بگوئیم که با ظهور صفاریان این تلقی شکل می گیرد و با سامانیان، پارسی نویسی بسط پیدا می کند.

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