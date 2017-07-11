  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۵

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

گرد و غبار تا پایان هفته در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

گرد و غبار تا پایان هفته در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: گرد و غبار تا پایان هفته در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و آب و هوای این استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار تا پایان هفته در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی برای استان بیانگر آسمانی کمی ابری در بعضی ساعت ها همراه با رشد ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی عنوان کرد: تا پایان هفته احتمال گردوغبار رقیق در برخی مناطق وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برای روز پنج شنبه در ارتفاعات شمالی استان انتظار بارش های پراکنده می رود.

وی گفت: از فردا روند کاهش دما در این استان انتظار می رود.

کد مطلب 4028123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها