شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار تا پایان هفته در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی برای استان بیانگر آسمانی کمی ابری در بعضی ساعت ها همراه با رشد ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی عنوان کرد: تا پایان هفته احتمال گردوغبار رقیق در برخی مناطق وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برای روز پنج شنبه در ارتفاعات شمالی استان انتظار بارش های پراکنده می رود.

وی گفت: از فردا روند کاهش دما در این استان انتظار می رود.