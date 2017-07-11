به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صلواتی ظهر سهشنبه در آئین رونمایی از شبکه فناوری اطلاعات در حوزه حمل و نقل و ترافیک با اشاره به اینکه با راهاندازی پویش مردمی نظرات عموم مردم در خصوص برنامههای ترافیکی شهر اصفهان دریافت و برنامهریزیها بر اساس نظرات مردمی انجام شد، اظهار داشت: از این رو امروز در نوع پیشرفتهتر برای استفاده از نظر شهروندان در خصوص مباحث ترافیکی شبکه فناوری اطلاعات را دنبال کرده و امروز به انجام رساندهایم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه نرم افزارهای حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با همکاری سازمان فاوا طراحی شده است، اضافه کرد: این نرم افزار بر اساس نیازهای شهروندان طراحی شده و در فضای فضای مجازی نیز بارگذاری شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال استفاده از نرم افزار حوزه حمل و نقل و ترافیک هر گونه کاربری شهر اصفهان از همه حوزه درمانی، رفاهی، تفریحی، مذهبی و اقتصادی به شهروندان اطلاع رسانی می شود، اضافه کرد: شهروندان با استفاده از نرم افزار نقشه ترافیک آنلاین می توانند ترافیک، مسیر مراکز آموزشی ورزشی، مکانهای تفریحی، بیمارستانها، ظرفیت پارکینگهای شهر، هتلها و حتی کاربریهای خدماتی مثل نانواییها، بانکها و سیستمهای خودپرداز را به صورت آنلاین مشاهده کنند.
شهروندان با استفاده از نرم افزار «ترافیک یار» ناظر ترافیکی اصفهان میشوند
صلواتی با اشاره به نرم افزار «ترافیک یار» نیز گفت: شهروندان با استفاده از این نرم افزار میتوانند مشکلات ترافیکی، حوادث و غیره را به کارشناسان مرکز کنترل ترافیک ارائه دهند و به تعبیری شهروندان با استفاده از این نرم افزار ناظر بر ترافیک شهر اصفهان هستند.
وی با تاکید بر اینکه نرم افزار ترافیک یار برای اولین بار در کشور در اصفهان رونمایی شده است و قابل تسری به کل کشور است، افزود: همچنین نرم افزار «ترافیک پدیا» نیز شامل کتاب و مقاله در حوزه حمل و نقل و ترافیک است که به روزرسانی میشود و تاکنون ۱۲ هزار داده در این نرم افزار پیاده شده و تا پایان امسال به ۳۰ هزار داده می رسد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه نرم افزار «ترافیک پدیا» به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار میگیرد، افزود: همچنین با ید توجه داشته باشیم که نرم افزار «ترافیک کال» نیز که برای اولین بار رونمایی میشود مباحث ترافیکی را به پنج زبان فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی و پرتقالی مطرح می کند.
وی «ترافیکستان» را دیگر نرم افزار ترافیکی شهر اصفهان عنوان کرد و افزود: در این نرم افزار از تاثیرگذارترین هنر یعنی فیلم استفاده شده است و این نرم افزار مجموعه تولیدات رسانهای انیمیشن و فیلمهای کوتاه با موضوع آموزش ترافیک را در خود جای داده است.
صلواتی با تاکید بر اینکه با راهاندازی این نرم افزارها بستر فناوری اطلاعات برای حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان تکمیل میشود، افزود: البته باید این نرم افزارها به مروز زمان جدیدتر و به روز شود تا به لحاظ زیرساختی خللی در اطلاع رسانی ایجاد نشود.
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