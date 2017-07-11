پارس جنوبی شیرخفته است/ لیگ هفدهم پنج ضلع مدعی قهرمانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان پس از برگزاری دیدار تدارکاتی تیمش برابر پارس جنوبی به پرسش هایی در مورد این دیدار و شرایط تیم پاس پاسخ داد.

* بازی با پارس جنوبی چطور بود؟

- اولا خیلی خوشحال شدم که از حوزه بوشهر یک تیم فوتبالی بالا آمد چون این استان بزرگ خیلی وقت بود که تیم نداشت و اخبار آن را پیگیری می کردم . این تیم نه تنها نماینده مردم جنوب ایران استان بوشهر است بلکه چون شهر جم بین دو استان شیراز و بوشهر قرارگرفته نماینده مردم شیراز هم می باشد.بوشهریها مردم ساده و خونگرمی دارند. آقای رضاییان، مدیرعامل پارس جنوبی جم و همراهان ایشان را دیدم همه آدم های خوش قلب و ساده ای هستند که این به نظرم شخصیت مردم ایران است که خوش برخورد و مهمان نواز هستند.

* تیم پارس جنوبی را چطور ارزیابی کردید؟

پارس جنوبی جم را تیم خوبی دیدم و همان طور که به مهدی تارتار هم گفتم تفاوت ما از نظر بازیکن و کیفیت و بحث سرمایه گذاری است که ما در استقلال نسبت به جم انجام داده ایم. جم هدفی را دنبال می کند که بماند و از لیگ یک آمده اما ما هدف مان قرار گرفتن در کورس قهرمانی است. امید به خدا امسال جم بماند و این اتفاق بیفتد.

* به نظر شما می ماند؟

به نظرم اگر در یکی، دو پست تقویت شود با درایتی که در مهدی تارتار می بینم ماندنی است. امسال بماند سال بعد بهتر تقویت شود. حیف است که بوشهر یک تیم دارد. یک موقعی ایرانجوان و شاهین بود که از این چند سهمیه شده اند تنها یک سهمیه.شیراز هم الان سهمیه ندارد اما در کل تیم پارس جنوبی جم را تیم فیزیکی و خوبی دیدم.

* این فصل را چطور می بینید

امسال در کورس با پرسپولیس هستیم و در کنار ما دو تیم اصفهانی هستند و من تیم تراکتورسازی یحیی گل محمدی با اعتقادی که به زوج او و مجتبی حسینی دارم آنها را هم مدعی می دانم و این مسیر به 5 ضلع تبدیل شده است. فولاد هم تیم خوبی درست کرده است



* تیم های تازه به لیگ برتر آمده چطور؟

پارس جنوبی جم و سپیدرود یک دفعه ممکن است همه را سورپرایز کنند . چون شنیدیم پارس جنوبی در شهر خودش شیر خفته است و همه را در آنجا می برند. در رشت هم طرفداران خوبی دارند و لیگ بسیار زیبایی داریم.