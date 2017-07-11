حذف تفکر دینی هدف دشمن/نهادینه شدن فرهنگ قرآنی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله زین‌العابدین قربانی ظهر سه شنبه در دیدار با سردار سید حسن بتولی معاون عملیات ناجا و جمعی از فرماندهان انتظامی گیلان با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی در تلاش است جامعه براساس رهنمودهای قرآن و سنت اداره شود، اظهار کرد: اگر جامعه براساس دین و سیره پیشوایان دینی عمل کند به سعادت می‌رسد.

وی به تبلیغات سوء دشمنان علیه نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: حذف تفکر دینی از جامعه اسلامی هدف امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم گیلان در گیلان با بیان اینکه قرآن کریم آیین و روش مناسب برای زندگی کردن را بیان کرده است، گفت: در قرآن بر بهره گیری از برنامه های قرآنی در جامعه تأکید شده و ان را رمز رستگاری و سعادت مردم آن جامعه می داند.

آیت‌الله قربانی با اشاره به پخش برنامه ها برعلیه نظام مقدس اسلامی از شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی، خاطرنشان کرد: با توجه به الهی بودن فطرت مردم اجرای تعلمیات دینی به عنوان فریضیه الهی در سطح جامعه مورد قبول آحاد مردم قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه برخی از افراد بیان می‌کنند وظیفه نداریم مردم را به بهشت ببریم، تصریح کرد: امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر فرموند؛ ای مالک وظیفه داری مردم را صالح و شایسته کرده و از تعلیمات اخلاقی برخوردار کنید.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر ضرورت همگانی شدن تعلیمات دینی در سطح جامعه و یادآور شد: آموزش مناسب تعلیمات الهی مردم آموزش سبب می شود که با تکیه براین تعلمات بنابراین با منطق و استدلال مشکلات را حل و جامعه را به سمت تقوا هدایت کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید فرهنگ اسلامی و ایرانی در سطح جامعه جاری و ساری شود، افزود: ایران اسلامی امن‌ترین کشور در دنیا بوده و مردم باید بدانند دوران دین سپری نشده است.

آیت الله قربانی همچنین با اشاره به اینکه قرآن و عترت در کنار امور نظامی و انتظامی می‌تواند جامعه را به امنیت برساند، گفت: فرهنگ دینی در جامعه باید تقویت شود.