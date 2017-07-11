پیاده روی در مسیر عشق رضوی/میزبانی طبسی ها از کاروان پیاده بافق

حجت الاسلام سید علی طباطبایی رئیس کاروان پیاده بافق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به حمد الهی در این هوای گرم توانستیم این مسیر را تا کنون طی کنیم و خداوند یاری کند ان شاءالله مسیر هزار و ۱۱۸ کیلومتری بافق-مشهد را پشت سرگذاشته و شب ولادت حضرت معصومه و دهه کرامت به مشهد مقدس خواهیم رسید.

وی افزود: این کاروان ۱۷۰ نفره که اکثرا از دانشجویان و تحصیل کرده ها تشکیل شده است و بسیجیان پایگاه امام رضا(ع) موسسه فرهنگی، مذهبی بیت الرضا در این راهپیمایی شرکت می کنند.

مدیرکاروان پیاده امام رضا (ع) افزود: کاروان پیاده هرسال به نام یکی از ائمه یا نزدیکان آنها نامگذاری می شود که امسال و در بیست و پنجمین کاروان بنام حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین (ع) نامگذاری شده است‌.

طباطبایی از ثبت نام ۱۶۰ نفر دیگر خبر داد که به دلیل ازدحام جمعیت نتوانستند در این کاروان آن ها را همراهی کنند.

وی با اظهار خشنودی گفت: این سفر شب ها و روزهای خوبی تا کنون داشته است و به فرموده یکی از مراجع «دانشگاه سیاری است که به راه افتاده است.» و شاهد نتایج خوبی هستیم.

وی در پایان ضمن تشکر از مهمان نوازی مردم طبس گفت: در مشهد مقدس و در جوار علی بن موسی الرضا نائب الزیاره همه عزیزان خواهیم بود.