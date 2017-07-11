جنگ امروز بر سر تسخیر ارزش ها و باورهای جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حسن بتولی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به سختی کار و فعالیت زیاد نیروی انتظامی، اظهار کرد: مجموعه ناجا با روحیه انقلابی در همه صحنه ها حاضر است.

وی با بیان اینکه رفاه و عدالت در گروه وجود امنیت در سطح جامعه محقق می شود، افزود: تامین امنیت دیگر مثل ۵۰ سال گذشته ساده نبوده و به شکل یک معادله چند مجهولی درآمده است.

معاون عملیات ناجا با اشاره به اینکه دشمن امروز با هدف از بین بردن بنیان خانواده ها با استفاده از تهاجم فرهنگی تلاش می کند، گفت: جنگ امروز بر سر زمین نیست بلکه جنگ تسخیر ارزش هاو باورها است.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه پلیس یک دستگاه تصمیم ساز در کشور است، خاطرنشان کرد:ناجا با انجام مأموریت های کلان در مهم ترین تصمیم های کشور سهم دارد.

کاهش چهار درصدی آمار سرقت در سه ماهه نخست سال در گیلان

فرمانده نیروی انتظامی گیلان نیز در ادامه این دیدار عملکرد نیروی انتظامی و امنیت موجود در استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: خدمت رسانی به شهروندان برای پلیس افتخار محسوب می شود.

سردار محمدرضا میرحیدری با بیان اینکه در سال گذشته با اقدامات مناسب از سوی نیروی انتظامی شاهد کاهش آمار سرقت، نزاع و جرایم بودیم، افزود: کاهش چهار درصدی آمار سرقت ازشروع سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با برنامه ریزی و اهتمام جدی برای برخورد باسرقت به دست آمده است.

وی با تاکید بر آغاز طرح سالم سازی سواحل گیلان در شروع فصل تابستان، یادآورشد: پلیس با رویکرد فرهنگی به دنبال اصلاح ناهنجاری ها در سطح جامعه است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با اشاره به اینکه پلیس در جهت عمل به منویات مقام معظم رهبری از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند، تصریح کرد: ایجاد، حفظ و توسعه نظم و امنیت در سطح جامعه نیازمند فعالیت مستمر و تلاش دائمی است.