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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش ۲۰ درصدی وقوع آتش سوزی در مراتع چهارمحال و بختیاری

افزایش ۲۰ درصدی وقوع آتش سوزی در مراتع چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از افزایش ۲۰ درصدی وقوع آتش سوزی در مراتع و جنگل های چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی ظهر سه شنبه در مراسم برگزاری مانوار اطفای حریق در فرخ شهر با اشاره به اینکه هر سال از اواخر بهار تا پایان فصل پاییز شاهد آتش سوزی های مراتع و جنگل در این استان هستیم، عنوان کرد: آتش سوزی آسیب های جدی به محیط زیست طبیعی و انسانی وارد می کند که شامل تخریب زیستگاه ها، تنوع زیستی، آلودگی هوا و... است.

وی عنوان کرد: عوامل آتش سوزی سهل انگاری و بی احتاطی دامداران و گردشگران به سبب عدم آگاهی است که باید در این راستا فرهنگ سازی و آموزش محیط زیست انجام شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با توجه به حریق های زیادی که در استان وجود داشته است، اداره کل محیط زیست اقدامات بسیار خوبی انجام داده است که مهمترین آنها آموزش پرسنل، جوامع محلی، تصویب کارگروه های مستعد در استان و ... بوده است.

وی اظهار داشت: در سال ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب در مناطق تحت مدیریت محیط زیست یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب، ۴۴۰ هزار مترمکعب و ۴۳۵ هزار هکتار مساحت آتش سوزی بوده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۲۰ درصد تعداد آتش سوزی ها در سطح استان افزایش یافته است، ولی مساحت سطح آتش سوزی در این استان کاهش یافته است.

کد مطلب 4028156

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