سفر معاون وزیر خارجه آمریکا به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، یک منبع در وزارت امورخارجه روسیه اعلام کرد که قرار است «توماس شانون» معاون اجرایی وزارت امورخارجه آمریکا هفته آینده به روسیه سفر کند و دیداری با «سرگئی ریابکوف» معاون وزیرامورخارجه آمریکا داشته باشد.

موضوع مورد بحث این دو دیپلمات، مسئله دارایی های دیپلماتیک دو کشور در کشورهای طرفین است.

این منبع گفت: قرار است ریابکوف و شانون هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند و مهم ترین موضع دیدار آن ها دارایی های دیپلماتیک دو کشور است.

این دیدار قرار بود، در ماه ژوئن صورت بگیرد اما به دلیل وضع تحریم علیه روسیه از طرف آمریکا، به درخواست روسیه این دیدار لغو شده بود.

پیش از این ریابکوف اعلام کرده بود که در دیدار دوجانبه روسای جمهور روسیه و آمریکا، مسئله دارایی های دیپلماتیک مطرح شده بود و قرار است بحث در این مورد ادامه پیدا کند.