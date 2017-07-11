وجود ۱۰۰۰ کلاس خشتی گلی/ارتقای سرانه فضای آموزشی ۱۲ استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمتقی نظرپور با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزش در کشور ۵.۱۷ متر است و این میزان در لرستان ۵.۰۱ متر است، اظهار داشت: برنامه کلی وزارت این است که ۱۲ استانی که سرانه فضای آموزشی آنها زیر متوسط کشوری است، ظرف مدت ۲ سال تلاش شود سرانه آنها افزایش یابد.

وضعیت بد سرانه فضای آموزشی سیستان و بلوچستان و البرز

وی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی برخی استان ها مثل سیستان و بلوچستان و البرز از وضعیت بدی برخوردار است و بعید است در این مدت به میانگین کشوری برسند، تصریح کرد: ۱۰۰۰ کلاس خشتی گلی و ۱۷۰۰ کلاس کانکسی در کشور وجود دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه کلاس های کانکسی ها را می توان با برنامه ریزی سریع تر برچید، افزود: برنامه داریم ظرف سال های ۹۶ و ۹۷ کلاس ها خشتی گلی و کانکسی را در سطح کشور جمع کنیم.

نظرپور با اشاره به اینکه مشارکت هایی را با بخش های دیگر داریم و پیگیری می کنیم که این کلاس ها را ظرف دو سال جمع کنیم، گفت: سال گذشته اعتبارات ملی ما ۳۷.۵ درصد تخصیص داده شده اما اعتبارات استانی ۲۹ درصد تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه لرستان هم وضعیت اعتباری خوبی در سطح استانی ندارد، تصریح کرد: اعتقاد داریم آموزش و پرورش باید بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعتبارات را در هر استان اختصاص دهد.

ساخت ۲۰ درصد مدارس کشور توسط خیرین

رئیس اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور لرستان با اشاره به اینکه ۲۰ درصد مدارس کل کشور توسط خیرین ساخته شده است اما در دولت تدبیر این اقبال بیشتر شده و ۳۷ درصد مدارس ساخته شده در دولت تدبیر و امید توسط خیرین ساخته شده است، افزود: سال گذشته اعتبارات پروژه های خیری در وزارت آموزش و پرورش ۱۷۰ میلیارد تومان بود که ۱۰ درصد آن را دریافت کردیم.

نظرپور با بیان اینکه امسال از ابتدا تلاش کردیم این عدد ۱۰۰ درصد تحقق یابد، تصریح کرد: در مجلس نیز ۴۰ میلیارد به این اعتبار ۱۷۰ میلیاردی اضافه شده و در مجموع ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار ردیف خیرین را داریم.

وی با تاکید بر اینکه اگر مدارس به درستی نگهداری شود تنها نیازمند به تعمیرات جزیی خواهند داشت، افزود: نگرانی جدی من این است که مدارس را مقاوم و زیبا بسازیم که ماندگار شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۴۸ مدرسه در کل کشور ماندگار هستند که عمدتا قبل از انقلاب ساخته شده اند، اظهار داشت: اگر مدارس خوب ساخته شوند با مشکل مقاوم سازی مواجه نخواهیم بود و انتظار داریم مدارسی که ساخته می شوند جزو مدارس ماندگار باشند.

تشکیل کارگروهی برای احیاء مدرسه امام خمینی(ره) بروجرد

نظر پور با بیان اینکه در این راستا برای احیاء مدرسه امام خمینی(ره) بروجرد کارگروهی تشکیل می دهیم و باید نگهداری آن را خود آموزش و پرورش به عهده بگیرد، تصریح کرد: باید تعمیرات اساسی انجام شود و مجدد در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه شاید به لحاظ کمبود اعتبار مدارس را خوب نمی سازیم، افزود: ارزان سازی هنر نیست، خوب ساختن هنر است.

رئیس اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: ۳۰ درصد مدارس کشور غیرمقاوم هستند.

نظرپور با اشاره به اینکه امسال ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات در کشور گذاشته ایم، گفت: ۱۷ درصد این اعتبار برای هنرستان ها است.

وی با بیان اینکه سالن های ورزشی بالای ۷۰ درصد پیشرفت را برای تکمیل توجه می کنیم، تصریح کرد: تعداد سالن های ورزشی نیمه کاره با پیشرفت زیر ۵۰ درصد زیاد است.

رئیس اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: تخصیص اعتبار نوسازی مدارس در ۶ ماهه اول سال ضرورت دارد و در رابطه با اعتبار نوسازی مدارس لرستان تا ۳۱ میلیارد تومان را قول می دهیم.