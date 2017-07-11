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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

نشست «بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا» برگزار می شود

نشست «بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا» برگزار می شود

نشست «بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا» از سلسله نشست های تخصصی مالی اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در نشست «بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا» حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا، مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، سخنرانی می کند.

انجمن مالی اسلامی ایران «چهاردهمین نشست تخصصی مالی اسلامی» را با موضوع «بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا» برگزار می‌کند و از تمامی پژوهشگران، فعالان و علاقه‌مندان حوزه مالی اسلامی جهت حضور در این نشست دعوت به عمل آورده است.

نشست «بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا» سه شنبه ۲۰ تیر ماه، ساعت ۱۵ به نشانی: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶، شرکت تامین سرمایه آرمان، طبقه اول برگزار می شود.

کد مطلب 4028172
سارا فرجی

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