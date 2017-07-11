ایمن سازی مدارس در اجرای پروژه مهر مدنظر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سعیدی ظهر سه شنبه در شورای ورزش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: هزینه در ورزش سرمایه گذاری اجتماعی است.

وی بابیان اینکه با توجه به منابع محدود آموزش و پرورش و استعدادهای بالقوه باید فضایی جذاب و پرنشاط در فضای آموزشی برای دانش آموزان ترسیم کنیم، اضافه کرد: پروژه مهر از اقدامات اساسی مدیریت آموزش و پرورش در تابستان است که در اجرای آن باید به ایمن سازی مدارس توجه شود.

وی با تقدیر از زحمات دبیران تربیت بدنی عنوان کرد: شهرستان بهار در بحث ورزش دانش آموزی فعالیت چشمگیری داشته و زحمات دبیران تربیت بدنی قابل تقدیر است.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: دبیران تربیت بدنی به عنوان بازوان اصلی معاونت تربیت بدنی و سلامت با پیگیری کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی در مدارس بعنوان تکلیف اصلی خود و با اجرای برنامه های مکمل و فوق برنامه تلاش قابل چشمگیری داشته اند.

وی عنوان کرد: درسال تحصیلی گذشته شهرستان بهار رتبه های برتری را در رشته های مختلف ورزشی کسب کرده و از لحاظ شاخص های ارزیابی شده رشدچشمگیری داشته است.

سعیدی ادامه داد: در برهه کنونی که فضای مجازی بزرگترین تهدید و آسیب برای نوجوانان و جوانان است توجه جدی به مقوله تربیت بدنی محسوس و ضروری است.