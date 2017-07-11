به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده در کمیته راهبری طرح احیا وتعادل بخشی گفت: از ابتدای سال ۹۳ تا کنون تعداد۲۳۳۰ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده است.

وی عمق انسداد این تعداد چاه‌ غیرمجاز را بیش از۸۴ کیلومتر اعلام کرد و گفت: بیشترین چاه‌های غیرمجاز در شهرستان کبودرآهنگ با ۶۳۸ حلقه، رزن با ۴۱۸ حلقه و همدان با ۲۸۹ حلقه پر و مسلوب المنفعه شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای همدان بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز دارای حکم قضایی و شاکی خصوصی در استان همدان پر و مسلوب المنفعه شده که صرفه‌جویی بیش از ۶ میلیون مترمکعبی منابع زیرزمینی آبی استان را در پی داشته است.

ستوده با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تعهد انسداد بیش از ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان را داریم، افزود: طول چاه‌های مسدود شده امسال بیش از ۲ کیلومتر بوده است.

وی تاکید کرد: همچنین با چاه‌های مجاز استان همدان که برداشت بیشتر از پروانه بهره ‌برداری دارند نیز برخورد می‌شود که بر همین اساس از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد بیش از ۱۱۹ مورد چاه مجاز دارای اضافه برداشت شناسایی و با آنان برخورد شده است که به میزان ۳ میلیون متر مکعب صرفه جویی را در بر داشته است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان همدان از صرفه جویی ۲۰۱ میلیون متر مکعبی آب در منابع زیرزمینی استان خبر داد.