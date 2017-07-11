به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ضیافت اندیشه اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان ظهر سه شنبه با حضور آیت الله موسوی اصفهانی، مدیر حوزه‌های علمیه همدان و نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به باید و نبایدهایی که هر مسلمان باید به آن توجه داشته باشد، گفت: افراد باید دستور خداوند و رسول خدا(ص) را در مورد واجبات و مستحبات اجابت کنند تا به حیات طیبه و زندگی پاک دست یابند.

آیت‌الله سیدمصطفی موسوی ‌اصفهانی با بیان اینکه ایمان، یقین و باور قلبی یک قدم بالاتر از علم است، توجه به این موارد را باعث سعادت افراد دانست.

وی با اشاره به اینکه هرچه ایمان افراد بیشتر باشد لذت از مواهب الهی برای آنها افزایش می‌یابد، به کلام امیرالمومنین علی‌(ع) در خطبه همام مبنی بر کوچک شدن امور دنیوی در چشمان افرادی که به ایمان یقین و باور قلبی نسبت به خدا رسیدند، اشاره کرد و گفت: در این راه باید به امر به معروف و نهی از منکر، حفظ حجاب و هر آنچه با ایمان در ارتباط باشد توجه شود تا افراد به حیات طیبه نزدیک شوند.

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری توکل به خدا را منشأ بسیاری از کارهای خیر دانست و افزود: توکل به خدا باعث آسانی در انجام امور و اصول اعتقادی مانند فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.