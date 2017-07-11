به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسین زاده اظهار کرد: از این میان تعداد ۴۵ تیم خودرویی به صورت محسوس و تعداد ۲ تیم نیز به صورت نامحسوس نسبت به رصد جاده‌ها اقدام میکنند.

این مقام انتظامی با اشاره به نصب ۱۰ عدد دوربین کنترل سرعت ثابت جاده ای در محورهای اصلی، افزود: از ۱۷ دوربین نظارت تصویری وضعیت جوی و کلی ترافیکی، برای ثبت رخدادهای خاص نیز استفاده می شود.

رئیس پلیس‌راه استان ادامه داد: تعداد ۳۰ دوربین کنترل سرعت متحرک برای ثبت تخلفات رانندگی نیز در اختیار تیم های گشتی پلیس‌راه استان قرار دارد.

سرهنگ حسین زاده با اشاره به بکارگیری تعداد ۱۰ تیم انتظامی در حاشیه محورهای اصلی تا پایان طرح ترافیک، بیان کرد: تعداد دوازده ایستگاه پلیس در طول محورهای اصلی، بر نقاط حادثه خیز نظارت می‌کنند.

وی تصریح کرد: ۶ پاسگاه پلیس‌راه وظیفه هدایت و کنترل ترافیکی تیم های گشتی را بر عهده دارند.