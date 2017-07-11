به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نشست علمی «خوانشی فرهنگی و تمدنی از آموزه قرآنی امت» را برگزار می کند.

سخنران این نشست حجت الاسلام و المسلمین امیرمحسن عرفان است.

آموزه قرآنی «امت» جایگاه و قابلیت‌های فراوانی در احیا و تجدید حیات تمدنی مسلمانان دارد. با همه این احوال، شاید هنوز پاسخی روشنگر و عملی برای این‌که ماهیت فرهنگی و تمدنی آموزه امت در قرآن کریم چیست؟ نشانگان ساختاری این آموزه چیست؟ نقش کارکردگرایانه آموزه امت واحده در فرایند تمدن اسلامی چه بوده؟ مهم‌ترین شاخصه‌ها و پیامدهای رویکرد فرهنگی و تمدنی به آموزه امت واحده چیست؟ فراهم نیامده است.

نشست نامبرده پنجشنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۹ صبح در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی واقع در قم، بلوار جمهوری اسلامی،‌ ابتدای کوی ۴، سالن علامه طباطبایی ره برگزار می‌شود.