به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، عزیز عزیزی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های متعدد از منازل در خمین، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات ماموران پلیس شهرستان خمین دو نفر سارق که دارای سوابق متعدد سرقت بودند، شناسایی و دستگیر شدند و پس از بازرسی از محل اختفای آنها مقادیری طلاجات و لپ تاب سرقتی کشف شد.

فرماندهی انتظامی خمین با اشاره به اعتراف متهمان به پنج فقره سرقت از منازل در خمین خاطرنشان کرد: هر دو متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

عزیزی تصریح کرد: مشارکت و همراهی مردمی نقش بسیار مهمی در توفیق پلیس در برخورد با حوزه های مختلف جرم به ویژه سرقت دارد که شهروندان می توانند از طریق تلفن ۱۱۰ و ۱۹۷ نسبت به افزایش تعامل خود با پلیس و افزایش مشارکت در حوزه نظم و امنیت اقدام کنند.

فرمانده انتظامی خمین در پایان از شهروندان خواست از نگهداری وجوه نقد و طلا و جواهر به مقدار زیاد در منزل بپرهیزند و در مواقعی که مجبور به نگهداری موقت وجوه نقد و اشیاء قیمتی در داخل منزل هستند، از پنهان کردن آن به صورت یک جا خودداری کنند.