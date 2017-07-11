اصناف خود را با موج تکنولوژی همراه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، یدالله صادقی در جلسه هم اندیشی و هماهنگی رؤسای اتاق های اصناف مراکز استان ها که در تهران برگزار شد، با بیان اینکه اصناف بدنه اجتماعی مردم هستند، افزود: اصناف مردمی ترین بخش اقتصاد و ویترین اقتصاد است و می تواند عامل هماهنگی بین دولت و مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه اصناف نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار داشته اند، اظهار کرد: سال گذشته ۲۹۰ هزار پروانه کسب در کشور صادر شده است که با احتساب تعدادی که به دلیل رکود از چرخه فعالیت خارج شدند، حداقل اشتغال خالص از رهگذر جمع و تفریق جبری تعداد ۲۴۰ هزار نفر شغل در این بخش ایجاد شده بدون اینکه امکانات خاصی یا وامی از دولت گرفته باشند که این مساله بسیار مهم است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در چند سال اخیر فعالیت کسب وکارهای نوین در کشور قوت گرفته است و باوجود انتقادها باید بیشتر روی آن کار شود، چرا که به دنبال کاهش هزینه های مصرف کننده هستند و به دلیل ارائه خدمات بهتر و فعالیت در مقیاس اقتصادی، اصناف نیز باید خودشان را با این موج تکنولوژی همراه کنند.

صادقی با بیان اینکه نمی توانیم دور پیشرفت و تکنولوژی را دیوار بکشیم، اظهار کرد: کسب و کارهای نوین در مقیاس اقتصادی فعالیت می‌کنند و ما باید سعی کنیم خودمان را به این سمت سوق دهیم و نباید از دایره تکنولوژی فرار کنیم.

وی تاکید کرد: از روسای اتاق های اصناف می خواهیم تعامل و همکاری لازم را با مجموعه وزارتخانه داشته باشند و هر گونه پیشنهاد و انتقاد خود را با ما در میان بگذارید.

صادقی با تاکید بر اینکه بهبود امور اصناف هدف ماست، اظهار کرد: نمی‌خواهیم مصوبه ای خلاف نظر اصناف صادر شود؛ ما باید به مشکلات اصناف رسیدگی کنیم و با تخلفات صورت گرفته برخورد خواهیم کرد.