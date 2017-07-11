دستگیری باند سه نفره حفاری غیر مجاز در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این عملیات یک قبضه اسحله شکاری و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.
طاهری گفت: با کسانی که قصد دست درازی به آثار تاریخی را دارند تعارف نداریم.
وی تصریح کرد: متخلفان بعد از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی استان معرفی میشوند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان با اشاره به فعالیت تیم های یگان حفاظت میراث فرهنگی استان بیان داشت: تیمهای یگان حفاظت میراث فرهنگی استان به صورت شبانهروزی در حال حراست و حفاظت از هویت تاریخی مردم هستند و اجازه نخواهیم داد به شناسنامه تاریخی مردم کهگیلویه و بویراحمد ضربهای وارد شود.
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