دستگیری باند سه نفره حفاری غیر مجاز در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این عملیات یک قبضه اسحله شکاری و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.

طاهری گفت: با کسانی که قصد دست درازی به آثار تاریخی را دارند تعارف نداریم.

وی تصریح کرد: متخلفان بعد از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی استان معرفی می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان با اشاره به فعالیت تیم های یگان حفاظت میراث فرهنگی استان بیان داشت: تیم‌های یگان حفاظت میراث فرهنگی استان به صورت شبانه‌روزی در حال حراست و حفاظت از هویت تاریخی مردم هستند و اجازه نخواهیم داد به شناسنامه تاریخی مردم کهگیلویه و بویراحمد ضربه‌ای وارد شود.