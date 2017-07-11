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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

دستگیری باند سه نفره حفاری غیر مجاز در شهرستان بویراحمد

دستگیری باند سه نفره حفاری غیر مجاز در شهرستان بویراحمد

یاسوج- فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با گزارش حفاری در یکی از مناطق بویراحمد نیروهای یگان حفاظت طی عملیاتی این باند سه نفره را در حین حفاری غیر مجاز دستگیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این عملیات یک قبضه اسحله شکاری و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.

طاهری گفت: با کسانی که قصد دست درازی به آثار تاریخی را دارند تعارف نداریم.

وی تصریح کرد:  متخلفان بعد از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی استان معرفی می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان با اشاره به فعالیت تیم های یگان حفاظت میراث فرهنگی استان بیان داشت: تیم‌های یگان حفاظت میراث فرهنگی استان به صورت شبانه‌روزی در حال حراست و حفاظت از هویت تاریخی مردم هستند و اجازه نخواهیم داد به شناسنامه تاریخی مردم کهگیلویه و بویراحمد ضربه‌ای وارد شود.

کد مطلب 4028200

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